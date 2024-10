Boulos diz que Nunes ‘é o tio Paulo do Tarcísio’

Ao criticar mais uma vez a ausência de Ricardo Nunes no debate, Guilherme Boulos fez piada com uma situação que virou meme nas redes sociais em abril, após o caso de uma mulher no Rio de Janeiro que foi presa acusada de tentar dar um golpe levando o corpo de um tio a uma agência bancária.

“Ele é alguém sem vontade própria. Ele é o tio Paulo do Tarcísio”, provocou, em alusão à reunião entre o prefeito e o governador citada como motivo para o emedebista não comparecer ao encontro.

Chamando Nunes de “pau mandado”, Boulos afirmou que “o que aconteceu hoje é um divisor de águas”, já que “a população de São Paulo não aceita covarde, despreza covarde, e o Ricardo Nunes, ao não vir aqui para debater, se mostrou um covarde”.