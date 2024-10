Boulos diz que fala de Tarcísio sobre PCC é uma vergonha e promete ir à Justiça

O deputado federal Guilheme Boulos (PSOL) reagiu neste domingo (27) à declaração sem apresentar provas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segundo a qual o PCC teria orientado voto nele.

“Que vergonha, né. Nada mais a dizer, é o candidato que ele apoia [o prefeito Ricardo Nunes] que botou o PCC na Prefeitura de São Paulo”. A resposta do candidato do PSOL faz referência às investigações sobre atuação da facção no sistema de ônibus da cidade.

Boulos soube da declaração ao sair do colégio Objetivo, na avenida Paulista. Ele havia acabado de acompanhar a sua avó, Dona Cida, na votação. Assessores do Boulos, presentes no local, ficaram nervosos com Tarcísio e prometeram ir à Justiça contra o governador.

Em nota por meio de sua assessoria, Boulos disse que Tarcísio responderá na Justiça.

“É criminosa a atitude do governador Tarcísio de Freitas de criar uma grave fake news em pleno domingo de eleições. Tarcísio é cabo eleitoral de Nunes, faz tal declaração ao lado do prefeito em claro gesto de campanha. Usa a máquina pública de maneira vergonhosa e irresponsável. Isso fere todos os preceitos democráticos.”

Na mesma nota, o candidato do PSOL criticou a imprensa pela publicação das declarações do governador. “Tão grave quanto é a imprensa reproduzir tal absurdo como algo normal e não questionar o flagrante propósito eleitoreiro do governador que busca, única e exclusivamente, distorcer a verdade e influenciar o resultado eleitoral.”

“O governador Tarcísio responderá na Justiça por sua atitude criminosa. Lamentamos que a Folha de S.Paulo tenha publicado declaração mentirosa do governador sem sequer ouvir a opinião da campanha adversária. Isso fere os preceitos jornalísticos da isenção e imparcialidade. Perde o jornalismo e a democracia.”

Logo após votar, Tarcísio falou à imprensa ao lado de Nunes, prefeito, candidato à reeleição e seu aliado.

Ele foi questionado por uma jornalista sobre um comunicado emitido pela SAP (Secretaria de Administração Penitenciária) de São Paulo, que interceptou comunicados assinados por membros da facção criminosa orientando o voto em algumas cidades do estado.

“A gente vem alertando isso há muito tempo. Nós fizemos um trabalho grande de inteligência, temos trocado informações com o Tribunal Regional Eleitoral para que providências sejam tomadas”, afirmou.

Em seguida, o governador foi questionado pela Folha sobre qual era o candidato indicado pelo PCC em São Paulo, ao que Tarcísio respondeu: “Boulos”.

A reportagem procurou a assessoria do governo do estado em busca de mais informações sobre o que foi declarado por Tarcísio.

Segundo o governador, as cidades do estado que têm segundo turno estão contando com uma grande mobilização policial neste domingo (27). O governador disse também que, até o momento, as eleições estão ocorrendo de forma tranquila e cumprimentou o TRE-SP pelo trabalho.