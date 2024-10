Boulos diz acreditar que atrairá eleitor de Marçal com diálogo e propostas

Questionado sobre as pesquisas que mostram uma baixa migração de eleitores de Pablo Marçal (PRTB) para ele no segundo turno, Guilherme Boulos acredita que avançará no segmento, que também demonstrou insatisfação com a gestão Nunes.

“Acredito muito que, com propostas e diálogo, vamos conseguir crescer nesse segmento. Quem votou pelo Marçal votou pela mudança”, afirmou, repetindo o discurso de que 70% dos paulistanos escolheram uma nova rota para a cidade.

“Tenho condições francas, como candidato que representa a mudança, de dialogar com eleitores da Tabata [Amaral], que me apoiou e sou muito grato pelo apoio, do [José Luiz] Datena, que me apoiou e também sou muito grato, e do Marçal, que não apoiou nenhum dos candidatos.”