Boulangerie Carioca e Cuor di Crema chegam a Santo André

A Boulangerie Carioca combina o requinte das padarias francesas com o toque acolhedor do Brasil. Localizada na Rua das Figueiras, no Bairro Jardim, a unidade é a primeira no Grande ABC e reúne os conceitos de boulangerie, patisserie e bistrô. O ambiente remete aos cafés parisienses, sendo um convite para quem busca experiências gastronômicas diferenciadas.

Tradição italiana em Santo André

A Cuor di Crema, que compartilhará o mesmo espaço, segue as tradições das legítimas gelaterias italianas. Com gelatos 100% naturais, baixo teor de gordura e opções veganas e diets, a marca é referência em saudabilidade e respeito ao consumidor. Fundada em 2012, a Cuor di Crema amplia sua presença no país, trazendo mais sabor ao polo gastronômico andreense.

Com um investimento de R$ 2 milhões e a geração de 15 novas vagas de emprego, Santo André celebra mais uma etapa no fortalecimento da economia local e no enriquecimento cultural por meio da gastronomia.