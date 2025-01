Boteco Todos os Santos reabre as portas na Vila Madalena

Na última sexta-feira, 24, o Boteco Todos os Santos, do Grupo Obará, reabriu as portas ao público em uma noite especial. A reinauguração contou com show de Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, além do percussionista ex Exaltasamba, Pinha Presidente.

Depois de 15 dias fechados para a reforma do tradicional ponto na Vila Madalena, a noite que marcou a volta do TOS teve a casa cheia até de madrugada, com o bar encerrando a programação às 5h.

O grande destaque da noite foi o show do cantor Arlindinho, que começou perto das 00h de sábado. Em seu primeiro show no TOS, o sambista se apresentou por cerca de duas horas, com um vasto repertório do samba nacional, contagiando todos que frequentavam o lugar.

“Foi a minha primeira vez no Boteco Todos os Santos e já tinha ouvido que era especial, um lugar diferenciado e realmente é. A estrutura, as pessoas, a energia do lugar fez o tempo passar voando enquanto a gente tocava”, contou a estrela da noite.

Além da apresentação musical durante toda a noite, o serviço se destacou pelas comidas e bebidas oferecidas, fazendo com que quem entrasse ficasse horas no bar. Com um público animado, Pinha também falou sobre a experiência de tocar em um bar tão tradicional.

O Boteco TOS fica localizado na Rua Aspicuelta, 585, na Vila Madalena, em São Paulo.

O grupo Obará, responsável pelo local, também conta com outras casas noturnas na região, como o Praça A, Vila 567, LiLi Club e Deixa a Menina.