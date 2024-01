Boteco Todos Os Santos promove ‘Samba para Oxóssi’

2024 começou a todo o vapor e com muitas comemorações no Boteco Todos os Santos – que é dos mais tradicionais bares da cena paulistana, considerado o ‘boteco de TODOS’ e a ‘casa mais alegre da cidade’. Tanto, que no dia 20 de janeiro, próximo sábado, acontece o ‘Samba para Oxóssi’.

A festa em homenagem ao orixá – que domina as matas e o meio ambiente, é associado à Lua (melhor momento para caçar) e representa a fartura, sempre lutando em defesa daqueles que lutam pelo seu sustento e de sua família – será especial. Na ocasião, a casa contará com o melhor do samba e os 50 primeiros clientes que chegarem à festa serão presenteados com um kit especialmente produzido para a data, em memória a Oxóssi, com búzios, uma imagem do orixá e uma planta.

A festa ‘Samba para Oxóssi’ tem início a partir das 12h. A música, ao vivo, fica sob a responsabilidade do Grupo Tok de Mulher, DJ Clayton Rocha, Flausino e Buiu SP.

Serviço:

‘Samba para Oxóssi’

Boteco Todos os Santos

Dia 20/01, a partir das 12h

Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena