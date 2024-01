Boteco Todos Os Santos promove festa especial para Iemanjá

Depois do ‘Samba para Oxóssi”, o Boteco Todos os Santos – que é dos mais tradicionais bares da cena paulistana, considerado o ‘boteco de TODOS’ e a ‘casa mais alegre da cidade’ – já prepara mais uma bela homenagem. A próxima celebração já tem data marcada! Será no dia 2 de fevereiro, sexta-feira, e a homenageada é uma das orixás mais queridas em todo o país: ninguém menos que Iemanjá.

A festa em homenagem à Rainha do Mar, também conhecida como padroeira dos pescadores, contará com o melhor do samba e muita alegria. Inclusive, os 50 primeiros clientes que chegarem à festa serão presenteados com um kit especialmente produzido para a data, em memória a Iemanjá, composto por ‘santinhos’ com a imagem da Rainha do Mar e sua oração, acompanhados por perfumosas flores de lavanda e os tradicionais búzios.

A festa em homenagem a Iemanjá tem início a partir das 17h. A música, ao vivo, fica sob a responsabilidade os artistas Buiu SP, DJ Clayton Rocha e Elias Trindade, que prometem fazer a galera ferver.

Serviço:

‘Samba para Oxóssi’

Boteco Todos os Santos

Dia 02/02, a partir das 17h

Endereço: Rua Aspicuelta, 585 – Vila Madalena

Para acesso à lista: (11) 9 8521-0970 ou www.instagram.com/botecotos