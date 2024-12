Boteco São Bento Santo André une gastronomia e solidariedade em evento neste domingo

No domingo, dia 15 de dezembro, a partir das 12h30, o Boteco São Bento Santo André, abre suas portas para uma ação social e vira palco da feijoada beneficente em prol do projeto Villa Solidária, realizado pelo Buffet Villa Kids Galpão. O evento tem como propósito arrecadar recursos para a compra de materiais escolares que serão doados para as crianças atendidas pelo projeto, promovendo apoio educacional às famílias em situação de vulnerabilidade no município.

“A feijoada beneficente é uma oportunidade de unir a comunidade em torno de uma causa importante, que é a educação das nossas crianças. Com o apoio de todos, conseguiremos oferecer materiais que farão a diferença no aprendizado delas no próximo ano”, afirma Tatiana Parise, idealizadora do projeto Villa Solidária.

Com ingressos no valor de 80 reais, a ação é um convite que une gastronomia e solidariedade, garantindo que as crianças comecem o próximo ano letivo mais preparadas.

Ronaldo Camelo, sócio do Grupo Saints, que está à frente do Boteco São Bento, abraçou a causa e reforça o compromisso social do estabelecimento, que está em Santo André há cinco meses. “Desde que chegamos na cidade, percebemos o quanto a região é acolhedora e tem um forte espírito comunitário. Participar de uma causa como esta é uma maneira de retribuir e ajudar no desenvolvimento social”, destaca.

A feijoada ganha destaque na casa pela qualidade e autenticidade da receita tradicional. Assinada pelo renomado chef Alessandro Sofia, o prato garante um sabor incomparável, com a diversidade de cortes suínos, como costela, lombo, paio e linguiça, que adiciona profundidade ao prato, enquanto a farofa crocante e a couve fresquinha completam a experiência gastronômica.

Além disso, o Boteco São Bento oferece uma variedade de acompanhamentos exclusivos, como caldinho de feijão, mandioca frita, banana milanesa, linguiça calabresa, torresmo, que trazem um toque de criatividade ao prato tradicional. A apresentação cuidadosa do buffet, ambiente descontraído do boteco e DJ para ambientar a casa, tornam a experiência de degustar a feijoada ainda mais prazerosa.

Localizado na Rua das Bandeiras, nº 16, no coração boêmio do bairro Jardim, o bar, tem capacidade para 280 pessoas em um espaço de 500 m². O Boteco São Bento é conhecido por seu ambiente amplo, que favorece a interação social e momentos de lazer como festas, encontros, reuniões e acompanhamentos de eventos esportivos nos telões. A casa também se destaca pelo seu chopp, com sistema industrial desenvolvido exclusivamente pelo grupo, e pela carta de drinks, assinada pelo renomado mixologista Laércio Zulu.

Serviço:

Feijoada Solidária Boteco São Bento Santo André

Endereço: Rua das Bandeiras, nº 16.

Quando: 15 de dezembro a partir das 12h30

Ingressos: 80,00 reais convite individual

Compra do convite pelo telefone (11) 99002-6555

Sobre o Boteco São Bento:

Uma homenagem à cidade de São Paulo. Assim se define a origem do Boteco São Bento, que é administrado pelo Grupo Saints – responsável pelo São Conrado Bar, Tartuferia San Paolo, Tuy Cocina e Yū Restaurante. Desde o nome do boteco, que veio do icônico mosteiro paulistano, até a arquitetura com elementos da paisagem urbana, a casa faz parte do cotidiano da cidade. Desde 2005, com a unidade da Vila Madalena, seguida das inaugurações no Itaim Bibi, em 2007, e em Campinas e Santo André – expandindo os limites da capital –, em 2009 e 2024, respectivamente, a marca está na memória afetiva do público, seja pelos momentos vividos por lá, como curtir o happy hour e assistir a jogos de futebol ou outros esportes, seja pelo cardápio, com destaque para a Picanha Floriano, servida na chapa quente, e o Bolinho São Bento, o feito com costela bovina, acompanhados do chope gelado e drinks.