Boteco São Bento Santo André lança novo menu de drinks autorais

O Boteco São Bento, unidade de Santo André, traz ao Grande ABC uma seleção de drinks autorais que combinam técnicas modernas com sabores sofisticados, prometendo uma experiência única para os apreciadores de bebidas. Assinadas pelo mixologista do Grupo Saints, empresa que administra o São Bento, e responsável pelos bares da marca desde 2015, Laércio Zulu é um dos grandes nomes da coquetelaria nacional e trouxe as tendências dos melhores bares do mundo para suas criações.

Os novos coquetéis (e os que já estavam na carta, como o famoso Banzeiro) passam a usar a carbonatação controlada, para intensificar a fermentação natural da bebida, trazendo mais efervescência e sabor. Outra nova técnica é a clarificação com leite, aplicada no drink Milk Punch Bento (39,90 reais), que leva gin Tanqueray, licor Frangelico, Aperol, sumo de grapefruit, xarope simples e iogurte natural. A clarificação não destaca o álcool nem as características do leite, em contrapartida, oferece uma riqueza em notas minerais e oferece uma percepção sutil de toque salino, além de um drink límpido, sedoso e saboroso.

As outras novidades ficam por conta do Jalisco Sour (38,90 reais), com tequila Jose Cuervo Silver, Aperol, emulsificante natural, saccharum mexicano, sumo de limão e angostura; da Pinga Colada (38,90 reais), feita com cachaça amburana, jerez Tio Pepe, shrub de abacaxi e água de coco carbonatada; e do Meu Cajueiro (41,90 reais), com Bulleit Bourbon, caju fresco, Fireball, espumante brut, limão, xarope de açúcar e angostura.

Além do preparo do coquetel, a apresentação também é um diferencial, com a seleção cuidadosa de glassware (tipos de copo para cada drink) minimalista com design arrojado que privilegiam a experiência sensorial ao beber, permitindo apreciação da complexidade de cada drink.

Serviço

Boteco São Bento – unidade Santo André

Endereço: Rua das Bandeiras, nº 16.

Central de Reservas: (11) 3167-7774 (atendimento de segunda a sexta-feira)