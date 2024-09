Botafogo vence, se distancia na liderança e esfria ânimo do Corinthians no Z4

O Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1 neste sábado (14), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O líder Botafogo jogou melhor e ganhou com gols de Luiz Henrique e Almada. O gol do Timão foi de Rodrigo Garro.

Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo com Luiz Henrique e depois viram dois pênaltis marcados para o Corinthians. No primeiro, Romero parou em John. No segundo, Garro converteu na etapa final.

A equipe de Artur Jorge mostrou força para reagir e alcançar o desempate com Almada, o melhor em campo. O meia argentino participou diretamente dos dois gols. Enquanto isso, Raniele falhou em ambos os lances.

O Botafogo aproveitou o empate do Fortaleza com o Athletico-PR, também neste sábado, e se distanciou na liderança, com 53 pontos. Agora, tem quatro de vantagem em relação à equipe de Vojvoda.

O Corinthians tem “choque de realidade”, cai para a 18ª colocação, com 25 pontos, e segue em situação crítica na zona do rebaixamento. O Timão comemorou a chegada de Memphis Depay e a classificação para a semifinal da Libertadores, porém, no Brasileirão o momento é dificílimo.

O técnico Ramón Díaz foi expulso nos minutos finais por empurrar um gandula.

O Botafogo voltará a campo para enfrentar o São Paulo, quarta-feira (18), em casa, pela ida das quartas de final da Libertadores. O Corinthians jogará contra o Fortaleza, terça (17), como visitante, pela ida das quartas da Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, os cariocas enfrentarão o Fluminense, dia 21, no Maracanã. No mesmo dia, os paulistas receberão o lanterna Atlético-GO.

BOTAFOGO DOMINA

O jogo atrasou cinco minutos por causa de reclamação com uniformes semelhantes. O Corinthians pegou outras camisas, mas Daronco não liberou a troca e deixou para o intervalo. O Timão voltou todo de preto para a etapa final.

Com a bola rolando, o Botafogo dominou. Logo aos 3 minutos, Savarino obrigou Hugo Souza a fazer a primeira defesa. Seriam muitas nos primeiros 49 minutos jogados até a primeira ida ao vestiário.

Hugo Souza defendeu boas tentativas de Almada e Savarino até o Corinthians assustar pela primeira vez, aos 14 minutos, com cabeceio de Romero por cima do travessão.

O cenário continuou o mesmo: o Botafogo com facilidade de criação e o Corinthians com uma escapada ou outra. No minuto 22, Igor Jesus cabeceou sozinho na pequena área e parou novamente em Hugo.

A pressão surtiu efeito com 38 jogados, quando saiu um golaço do Botafogo. Almada entortou Raniele, encontrou Savarino e a bola foi rolada para Luiz Henrique só empurrar. 1 a 0.

O Corinthians respondeu rápido. No minuto 43, Marçal fez pênalti bobo e claríssimo em Matheuzinho. Romero bateu com uma espécie de paradinha e parou em John. Foi a primeira defesa em penalidade máxima de John na sua carreira.

CORINTHIANS REAGE, MAS PERDE

O Corinthians voltou melhor para o segundo tempo. O técnico Ramón Díaz sacou Caetano e Talles Magno para as entradas de Breno Bidon e Talles Magno. O argentino desmontou o esquema com três zagueiros e fortaleceu o meio-campo.

O Timão criou algumas chances até ter mais um pênalti. Alexander Barboza empurrou Raniele de forma infantil na área em um lance morto. Dessa vez, Rodrigo Garro pegou a bola e superou John aos 15 minutos. O meia cobrou sério e no meio.

O Botafogo não sentiu o gol e desempatou já aos 22 minutos, quando Raniele afastou mal e Almada bateu de fora da área para contar com desvio e bater o goleiro Hugo. 2 a 1.

Logo na sequência, Artur Jorge fez duas substituições. Ele tirou Vitinho e Luiz Henrique para as entradas de Ponte e Tiquinho Soares. Atacante da seleção brasileira de Dorival, Luiz não gostou nada da saída, resmungou e chutou garrafa.

O segundo gol do Botafogo esfriou o Corinthians, que não criou mais chances claras até o apito final. Os donos da casa se isolam na liderança e mantém o Timão no Z4. No finzinho, Ramón Díaz foi expulso por empurrar um gandula.

LANCES IMPORTANTES

1 a 0. Aos 38 minutos, Almada e Savarino clarearam a defesa do Corinthians antes de Luiz Henrique só empurrar para o gol.

E aí, Romero? No minuto 43, o paraguaio cobrou pênalti de forma bizarra e parou em John.

1 a 1. Aos 15 minutos do segundo tempo, Rodrigo Garro converteu pênalti. O meia bateu no meio e dessa vez John não foi páreo.

2 a 1. O Botafogo respondeu rápido e desempatou aos 22 minutos, em finalização de fora da área de Almada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 x 1 CORINTHIANS

BOTAFOGO

John, Vitinho (Ponte), Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Danilo Barbosa (Allan) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Tiquinho Soares), Almada, Savarino (Tchê Tchê) e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

CORINTHIANS

Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique e Caetano (Héctor Hernández); Matheuzinho, Raniele (Carrillo), José Martínez (Igor Coronado), Garro e Matheus Bidu; Talles Magno (Breno Bidon) e Romero (Pedro Raul). Técnico: Ramón Díaz

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS)

Assistente 2: Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Marlon Freitas (Botafogo) e Matheus Bidu e André Ramalho (Corinthians)

GOLS:

Botafogo: Luiz Henrique, aos 38 minutos do 1T; Almada, aos 22 minutos do 2T

Corinthians: Rodrigo Garro, aos 15 minutos do 2T