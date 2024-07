Botafogo vence o Palmeiras por 1 a 0 e se isola na liderança

O Botafogo venceu o Palmeiras por 1 a 0, nesta quarta-feira (17), no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Tiquinho Soares marcou o gol da vitória alvinegra, que fez a equipe se isolar na liderança da competição.

O triunfo fez o Botafogo chegar a 36 pontos, enquanto o Palmeiras permaneceu com 33 na vice-liderança.

Os meias Maurício e Felipe Anderson fizeram suas estreias pelo Palmeiras, mas não conseguiram ajudar seus companheiros a buscarem o resultado.

O Botafogo volta a campo no sábado (20), às 18h30 (de Brasília), contra o Internacional, mais uma vez no estádio Nilton Santos.

Já o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, no mesmo dia, às 21h, no Allianz Parque.

DUELO PELA LIDERANÇA

Botafogo e Palmeiras buscaram o gol a todo momento no primeiro tempo. Ambas equipes se lançaram ao ataque e tiveram chances de abrir o marcador, mas os goleiros impediram.

O meio-campista Marlon Freitas teve a primeira chance logo aos 9 minutos, mas chutou em cima de Weverton. Dez minutos depois, Marcos Rocha deixou Flaco López na cara de John, mas o argentino chutou em cima do goleiro.

Luiz Henrique também teve uma chance clara na reta final do primeiro tempo, e também parou em Weverton. Foi um primeiro tempo de muita velocidade e com boas chances para os dois lados.

GOL DA VITÓRIA

O ataque veloz do Botafogo seguiu dando trabalho ao Palmeiras, e após um erro na saída de bola palmeirense chegou ao gol. Luiz Henrique recebeu lançamento com muito espaço, driblou o zagueiro Murilo e deixou tiquinho em ótimas condições.

A equipe de Abel Ferreira tentou pressionar o Botafogo, mas exagerou nas bolas áreas — que facilitaram a vida da defesa. O goleiro John também foi importante e fez pelo menos duas defesas para evitar o empate.

O técnico Artur Jorge fez alterações para deixar a equipe mais defensiva e tentou explorar o contra-ataque, mas Weverton foi importante mais uma vez e evitou que o Botafogo matasse o jogo.

LANCES IMPORTANTES

Weverton salva. Aos 9 minutos, Savarino fez boa jogada pelo lado direito e tocou para Marlon Freitas na meia-lua. O meio-campista finalizou e Weverton espalmou para escanteio.

Flaco López perde grande chance. Aos 17 minutos, Marcos Rocha acertou grande lançamento para Flaco López. O argentino saiu cara a cara com o goleiro, mas chutou em cima de John.

Weverton faz mais uma grande defesa. Aos 37, Suárez cruzou do lado direito, Savarino ajeitou e Luiz Henrique chegou batendo. A bola foi em cima de Weverton, que foi importante para evitar o gol botafoguense mais uma vez.

Weverton sensacional. Aos 8 minutos do 2º tempo, Gabriel Menino errou passe pelo meio, Suárez ficou com a sobra e lançou Júnior Santos. O atacante saiu cara a cara com Weverton, que foi fundamental para salvar o Palmeiras.

Tiquinho Soares abre o placar para o Botafogo. Aos 10, Luiz Henrique recebeu lançamento, passou fácil por Murilo e cruzou para Tiquinho. O camisa 9 só empurrou para o fundo do gol e fez 1 a 0 para o Botafogo.

John evita empate do Palmeiras. Aos 19, Menino cruzou na segunda trave, Flaco finalizou e John salvou o Botafogo.

Ficha técnica

Botafogo x Palmeiras

BOTAFOGO

John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Gregore, Marlon Freitas (Danilo Barbosa) e Savarino; Luiz Henrique (Kauê), Júnior Santos (Igor Jesus) e Tiquinho Soares (Tchê Tchê). T.: Artur Jorge

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha (Mayke), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Gabriel Menino (Felipe Anderson) e Raphael Veiga (Caio Paulista); Estêvão (Maurício), Rony (Dudu) e Flaco López. T.: Abel Ferreira

Estádio: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (FIFA-RS)

Cartões amarelos: Alexander Barboza e Damián Suárez (BOT)

Gols: Tiquinho Soares, aos 10 minutos do 2º tempo (BOT)