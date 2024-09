Botafogo tem gol anulado, empata com Grêmio, e vê Palmeiras encostar

Em um jogo com muitas chances, o Botafogo teve um gol anulado, pressionou no fim, mas ficou no 0 a 0 com o Grêmio no Estádio Mané Garrincha, neste sábado (28), pela 28ª rodada do Brasileirão.

O Grêmio foi melhor no primeiro tempo, aproveitou-se dos espaços deixados pelo Botafogo, mas não conseguiu marcar. A melhor chance foi dos cariocas, em cabeceio para fora de Vitinho

Na segunda etapa, o Botafogo cresceu na partida e pressionou, chegando a marcar com Bastos. O gol foi anulado por impedimento e o fim do jogo foi muito tenso.

O Botafogo poupou alguns dos titulares no início da partida. Igor Jesus, Savarino, Alex Telles, Marlon Freitas e Gregore, que começaram o jogo contra o São Paulo no meio da semana, começaram no banco de reservas – os três primeiros entraram no decorrer do jogo.

Junior Santos voltou a jogar depois de dois meses. O atacante que foi o destaque do Botafogo no primeiro semestre sofreu uma fratura na tíbia em julho e entrou na segunda etapa, no lugar de Tiquinho Soares.

Com o resultado, o Botafogo segue na liderança do Campeonato Brasileiro, mas vê o Palmeiras se aproximar na tabela. Os cariocas têm 57 pontos, contra 56 da equipe alviverde.

O Grêmio, com 32 pontos, ganhou três posições na tabela, e agora é o 11º. No entanto, a equipe gaúcha pode cair na tabela com o complemento da rodada.

No próximo sábado (5), o Botafogo volta a campo, contra o Athletico. O duelo, marcado para 16h30 (de Brasília), é na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Grêmio entra em campo um dia antes, na sexta (4). Os tricolores recebem o Fortaleza em Porto Alegre, às 21h30 (de Brasília).

Como foi o jogo

O Grêmio surpreendeu e começou melhor. Os gaúchos não se intimidaram diante do líder do campeonato e, antes dos 15 minutos tiveram duas boas chances de gol e quase viram o zagueiro Bastos ser expulso, em um lance que causou bastante reclamação.

A partir da metade do primeiro tempo, o Botafogo equilibrou o jogo. Controlando a posse, o alvinegro teve a oportunidade mais clara de gol, com Vitinho, mas continuou dando espaços. No fim da etapa inicial, Braithwaite conseguiu uma finalização perigosa, mas o zero não saiu do placar.

O Grêmio quase abriu o placar na volta do intervalo, mas o Botafogo melhorou com a entrada de alguns titulares. Depois de ver o time gaúcho quase abrir o placar em um contragolpe, Artur Jorge foi lançando alguns titulares em campo, aos poucos. A equipe carioca melhorou e passou a ficar mais tempo no campo de ataque. No entanto, os espaços no meio continuaram, e o Grêmio ofereceu perigo.

O fim da partida foi intenso. O Botafogo pressionou e até chegou a marcar, mas o gol foi anulado. Depois da decisão, teve confusão e, na sequência, cartão vermelho após agressão. No fim, o segundo tempo foi até os 57 minutos, mas o placar ficou inalterado.

Lances importantes

Edenílson fica no quase duas vezes! Aos 7′, ele recebeu dentro da área. Mesmo encostado à linha de fundo, o meia fez um ótimo drible e bateu forte; John defendeu. Na sequência do lance, a bla foi cruzada para a área e Edenílson cabeceou por cima do gol, muito perto do travessão

Só amarelo? Aos 12′, João Pedro puxou contragolpe rápido e foi parado por Bastos com um carrinho lateral. O árbitro deu cartão amarelo, mas os gremistas pediram vermelho, alegando que o defensor alvinegro era o último no lance.

Perdeu! Aos 20′, Marçal cruzou da esquerda e Vitinho apareceu livre na área para finalizar de cabeça. Ele mirou no canto esquerdo, mas mandou para fora, por muito pouco.

Para fora! Aos 43′, Braithwaite foi lançado nas costas da defesa do Botafogo. O atacante dinamarquês dominou bem, avançou pela direita e bateu cruzado, com muito perigo.

Por cima! Aos 3′ do segundo tempo, Tiquinho escorou cruzamento para trás e Luiz Henrique dominou na entrada da área. Ele cortou o zagueiro e bateu forte. A bola passou raspando o travessão.

Perdeu! Aos 4′, Reinaldo roubou a bola no meio-campo e acelerou. Ele invadiu a área pela esquerda e rolou para a chegada de Villasanti, que bateu de primeira, buscando o canto, mas mandou para fora.

Para fora! Aos 23′, Alex Telles avançou pela esquerda, cortou o defensor e bateu cruzado. A bola passou com muito perigo.

Brilha Marchesín! As 38′, Alex Telles cobrou falta por baixo e Marchesín se esticou para clocar para escanteio.

Não valeu! As 41′, Junior Santos ficou com a sobra após escanteio e bateu para o meio da área. Bastos completou para as redes, mas estava impedido.

Cartão vermelho direto! As 45′, Vitinho e Monsalve se estranham e o jogador do Grêmio acerta o braço no botafoguense. Ele é expulso no ato.

FICHA TÉCNICA

Botafogo 0 x 0 Grêmio

Competição: Brasileirão – 28ª rodada

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e horário: 28 de setembro (sábado), às 21h (de Brasília)

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa

Cartões amarelos: Bastos, Igor Jesus (BOT); Villasanti, Marchesín e Kannemann (GRE)

Cartão vermelho: Monsalve (GRE)

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Danilo Barbosa (Allan), Tchê Tchê, Luiz Henrique, Matheus Martins e Thiago Almada (Savarino); Tiquinho Soares (Junior Santos). Técnico: Artur Jorge.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Edenilson (Igor Serrote), Pepê (Dodi), Cristaldo (Monsalve) e Aravena (Nathan Fernandes); Braithwaite (Ronald). Técnico: Marcelo Salles.