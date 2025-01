Botafogo-SP x São Bernardo: FPF altera horário da partida do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou que a partida entre Botafogo-SP e São Bernardo, prevista inicialmente para às 16h do próximo domingo, foi remarcada para às 18h30. O confronto integra a quarta rodada do Campeonato Paulista e será realizado no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

A mudança no horário se deve ao adiamento do jogo do Tricolor contra o Noroeste, que ocorreu na última quinta-feira. Durante essa partida, o Botafogo-SP enfrentou o “Norusca” em Bauru, mas a forte chuva obrigou a interrupção do duelo aos 41 minutos do primeiro tempo.

Após uma espera superior a uma hora devido às condições climáticas adversas, a arbitragem decidiu adiar oficialmente o jogo, que agora será retomado nesta sexta-feira, às 15h.

O embate será reiniciado no estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, exatamente no minuto em que foi interrompido, mantendo o placar zerado como estava antes da pausa.