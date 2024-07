Botafogo-PB assume a liderança e CSA sai da zona de rebaixamento na Série C

A 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro foi encerrada nesta quarta-feira, com dois jogos que mudaram a parte de cima da tabela. Os principais destaques ficaram para Botafogo-PB, que voltou à liderança, e CSA, que saiu da zona de rebaixamento.

Em João Pessoa, o Botafogo-PB recebeu a Aparecidense e fez o jogo com mais gols da rodada. Pipico, duas vezes, e Jô, abriram 3 a 0 para o time da casa na primeira etapa, entretanto, a vitória quase escapou no segundo tempo.

Rubens diminuiu para os visitantes, Evandro fez o quarto dos paraibanos e Matheus Chaves e Igor Torres marcaram mais dois para a Aparecidense, que não conseguiu chegar ao empate e o jogo terminou 4 a 3 para o Botafogo.

Com o resultado, o time nordestino chegou a 24 pontos e reassumiu a ponta da tabela, mantendo também a invencibilidade. Já o time de Aparecida de Goiânia (GO) estacionou em 10, na 15ª colocação, e tem apenas um de vantagem para o Floresta-CE, primeiro time na zona de rebaixamento.

O time cearense só entrou na zona perigosa devido ao triunfo do CSA. No estádio Rei Pelé, o time de Maceió recebeu o Figueirense, e com gols de Lucas Marques, Vitor Leque e Richard, venceu os catarinenses por 3 a 1. Jefinho fez para o time de Florianópolis.

O resultado levou os alagoanos a 11 pontos, saltando para o 14º lugar, e abrindo dois para o Floresta. Já o Figueirense parou em 17, em sétimo lugar, se complicando no G-8 – zona de classificação.

Confira todos os resultados da 11ª rodada:

Volta Redonda 2 x 2 Sampaio Corrêa

Ypiranga 1 x 1 ABC

Remo 2 x 1 Ferroviário

Athletic 1 x 4 São Bernardo

Ferroviária 1 x 0 São José

Floresta 2 x 1 Caxias

Londrina 3 x 3 Tombense

Náutico 2 x 1 Confiança

Botafogo-PB 4 x 3 Aparecidense

CSA 3 x 1 Figueirense