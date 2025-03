Botafogo investiu R$ 992 milhões em jogadores

Os investimentos realizados pelo Botafogo em contratações superaram a marca de R$ 992 milhões ao longo de sete janelas de transferência, consolidando-se como um dos períodos mais significativos financeiramente da história do clube. Desde que John Textor adquiriu a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Alvinegro, há três anos, a equipe carioca não apenas conquistou títulos importantes, como o Campeonato Brasileiro e a Conmebol Libertadores, mas também se destacou pelos altos valores despendidos na formação do elenco.

A gestão atual contabilizou um total de sete janelas de transferências desde sua implementação, com a janela mais recente, no início de 2025, sendo a mais custosa, com aproximadamente R$ 494 milhões investidos. Esse valor representa um aumento significativo em relação aos R$ 231 milhões gastos na segunda janela de 2024.

Os números referentes aos gastos nas janelas de transferências sob a SAF são os seguintes:

Primeira janela de 2022: R$ 64,6 milhões

R$ 64,6 milhões Segunda janela de 2022: R$ 7,2 milhões

R$ 7,2 milhões Primeira janela de 2023: R$ 28,6 milhões

R$ 28,6 milhões Segunda janela de 2023: R$ 11 milhões

R$ 11 milhões Primeira janela de 2024: R$ 156,5 milhões

R$ 156,5 milhões Segunda janela de 2024: R$ 231 milhões

R$ 231 milhões Primeira janela de 2025: R$ 494 milhões

Vale ressaltar que esses valores refletem os montantes fixos acordados nos contratos e não incluem possíveis bônus ou metas adicionais que possam ser alcançadas pelos jogadores. Um exemplo é Luiz Henrique, cuja negociação já teve as metas definidas em contrato.

A era SAF também é marcada pela aquisição dos cinco jogadores mais caros da história do Botafogo, todos contratados sob a gestão atual. Os valores são os seguintes:

Wendel: 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 123 milhões) – 2025

20 milhões de euros (aproximadamente R$ 123 milhões) – 2025 Almada: 22 milhões de dólares (cerca de R$ 120,6 milhões) – 2024

22 milhões de dólares (cerca de R$ 120,6 milhões) – 2024 Luiz Henrique: 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 96,1 milhões) – 2023

18 milhões de euros (aproximadamente R$ 96,1 milhões) – 2023 Santi Rodriguez: 15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,4 milhões) – 2024

15 milhões de dólares (cerca de R$ 85,4 milhões) – 2024 Jair Cunha: 12 milhões de euros (aproximadamente R$ 71,5 milhões) – 2025

Os valores em Reais foram convertidos com base na cotação vigente no momento das negociações.

Diante desse cenário, o Botafogo continua ativo no mercado de transferências para a temporada de 2025, buscando reforçar ainda mais seu elenco com novas aquisições e planejando as movimentações necessárias para fortalecer sua posição nos campeonatos futuros.