Botafogo faz proposta pela contratação do zagueiro Jair, do Santos

O Botafogo fez uma proposta pela contratação do zagueiro Jair Cunha, do Santos.

O Glorioso ofereceu cerca de 12 milhões de dólares (R$ 66 milhões, na cotação atual) pelo jovem ao Peixe. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Vagner Frederico e confirmada pelo UOL.

A Eagle Football, grupo multiclubes de John Textor, enxerga Jair como um jovem de muito potencial. Vale lembrar que recentemente o Botafogo tentou a contratação de Joaquim, que estava no Santos e se transferiu para o Tigres-MEX.

Jair, de 19 anos, renovou com o Santos recentemente até o final de 2026. Ele acumula convocações para a seleção de base e tem 11 jogos no time profissional do Peixe. O alvinegro tem 90% dos direitos econômicos do jogador.