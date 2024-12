Botafogo Faz História na Libertadores e Movimenta RJ em Noite de Festa

O Botafogo viveu uma noite histórica ao conquistar a Copa Libertadores, vencendo o Atlético Mineiro por 3 a 1 na Argentina. A comemoração no Rio de Janeiro foi intensa, especialmente nas ruas de Botafogo e no estádio Nilton Santos, onde torcedores alvinegros assistiram à final por meio de telões.

Após o apito final, um clima de euforia tomou conta da cidade. Alvinegros se reuniram em pontos icônicos, como a estátua do Manequinho, na sede de General Severiano, que foi um dos epicentros das celebrações. Tradicionalmente, a estátua foi vestida com a camisa do Botafogo, e os torcedores celebraram com água do chafariz, simbolizando uma espécie de ritual de vitória.

A cena na rua Arnaldo Quintela também foi marcante, com um buzinaço ensurdecedor promovido por botafoguenses e motoristas que ficaram presos no trânsito. Apesar da celebração, alguns jovens precisaram lembrar das responsabilidades, como o vestibular da UERJ no dia seguinte.

Thiago Medeiros, um dos torcedores presentes, expressou sua incredulidade e alegria com a conquista: “Sou campeão e até agora não consigo acreditar”. As diferentes reações dos fãs mostravam a profundidade do momento histórico para o clube e sua torcida.

A festa não termina aqui; a expectativa é grande para o retorno da delegação alvinegra neste domingo (1°), com milhares de torcedores aguardando para receber os campeões no aeroporto internacional do Rio, no Galeão. Essa recepção promete ser mais um capítulo memorável para o Botafogo e seus apaixonados torcedores.

Este evento marca uma nova era para o clube carioca, que volta ao cenário internacional com força total. A conquista da Libertadores é um marco na história do Botafogo e reforça seu legado no futebol brasileiro.