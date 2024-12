Botafogo enfrenta o Inter em busca do título do Campeonato Brasileiro

O Botafogo, embalado por sua recente conquista histórica na Copa Libertadores, enfrenta o Internacional nesta quarta-feira (4), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida será transmitida ao vivo pela Rádio Nacional.

O time carioca, que triunfou sobre o Atlético-MG por 3 a 1 em Buenos Aires para assegurar seu primeiro título continental, agora se concentra na tentativa de adicionar o Campeonato Brasileiro ao seu currículo de conquistas. Para que isso ocorra já nesta rodada, além de vencer o Internacional, o Botafogo precisará contar com um tropeço do Palmeiras contra o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.

Após a conquista da Libertadores, o técnico Artur Jorge expressou claramente suas intenções: “Nosso foco está em conquistar o título do Campeonato Brasileiro”. No entanto, ele terá que lidar com algumas ausências. O goleiro John está fora devido a suspensão por acúmulo de cartões, enquanto o zagueiro Bastos é dúvida devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, possivelmente sendo substituído por Adryelson. Assim, a provável escalação do Botafogo é: Gatito; Vitinho, Adryelson (Bastos), Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Almada; Igor Jesus.

Por outro lado, o Internacional chega ao duelo sem chances de brigar pelo título nacional após a derrota por 3 a 2 para o Flamengo no último domingo (1). Com apenas duas rodadas restantes no campeonato, o máximo que pode alcançar é o vice-campeonato.

O técnico Roger Machado destacou a importância de terminar bem a temporada: “Queremos alcançar a melhor posição possível na tabela. Esperamos ter o apoio da torcida no Beira-Rio contra o Botafogo para finalizar o ano em alta”.

O Internacional possui um sólido desempenho jogando em casa. Sua última derrota no Beira-Rio foi em 10 de julho contra o Juventude pela Copa do Brasil. Desde então, permanece invicto em 13 partidas disputadas no estádio.

A cobertura da partida pela Rádio Nacional contará com narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. Acompanhe todos os detalhes do confronto através do Show de Bola Nacional.