O Botafogo sofreu uma significativa derrota na Copa Intercontinental, sendo eliminado pelo time mexicano Pachuca com um placar de 3 a 0 nesta quarta-feira (11). Com essa derrota, o Alvinegro encerra sua participação na competição nas quartas de final, somando-se aos outros quatro clubes brasileiros que não conseguiram avançar até a fase final. Anteriormente conhecida como Mundial de Clubes, a competição passou por mudanças em seu nome e formato.

A eliminação do Botafogo o coloca ao lado de Palmeiras, Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro, que também não conseguiram chegar à final. O Flamengo, por exemplo, enfrentou o Al-Hilal nas semifinais e foi derrotado por 3 a 2, mesmo após um jogo intenso que contou com dois pênaltis e a expulsão do jogador Gerson. Embora tenha perdido a semifinal, o Rubro-Negro garantiu o terceiro lugar ao vencer o Al-Ahly.

O Palmeiras, por sua vez, teve uma performance aquém do esperado. Na disputa pelo terceiro lugar, a equipe de Abel Ferreira não conseguiu se sobressair diante do Al-Ahly, terminando a partida empatada em 0 a 0 e perdendo nos pênaltis por 3 a 2. Antes disso, o time paulista já havia sido eliminado pelo Tigres, também do México, em uma semifinal acirrada que terminou com um gol de diferença: 1 a 0.

Outro grande clube brasileiro que enfrentou dificuldades foi o Atlético Mineiro. Com Ronaldinho Gaúcho em campo, o Galo foi derrotado pelo Raja Casablanca na semifinal por 3 a 1. No entanto, na luta pelo terceiro lugar, conseguiu uma vitória contra o Guangzhou Evergrande da China, terminando o jogo com um placar de 3 a 2.

Historicamente, o Internacional foi o primeiro clube brasileiro a perder uma semifinal do torneio da FIFA em 2010. Enfrentando o Mazembe do Congo, o time gaúcho viu seu sonho de bicampeonato frustrado com os gols de Kabangu e Kaluyituka já na segunda metade da partida. Contudo, conseguiu garantir o terceiro lugar ao vencer o Seongnam por 4 a 2.