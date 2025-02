Botafogo é derrotado pelo Racing e vê adversário conquistar a Recopa Sul-Americana

Em um duelo marcado por emoções intensas, quase 31 mil torcedores lotaram o Estádio Nilton Santos na última quinta-feira (27/02), mas saíram desapontados ao testemunhar a derrota do Botafogo para o Racing. O time argentino triunfou por 2 a 0, consolidando assim sua vitória na Recopa Sul-Americana com um placar agregado de 4 a 0, uma vez que já havia vencido o jogo de ida pela mesma margem.

Durante a partida, o Botafogo enfrentou dificuldades em superar a defesa adversária. Embora tenha mantido uma posse de bola significativa de 71%, o Glorioso não conseguiu converter essa vantagem em oportunidades reais de gol. Por outro lado, o Racing demonstrou eficiência e aproveitou suas chances, especialmente no segundo tempo.

O primeiro gol do Racing ocorreu logo aos quatro minutos da etapa complementar, quando o meia Zaracho, ex-jogador do Atlético-MG, capitalizou uma sobra de bola e disparou um chute potente no ângulo, sem que o goleiro John tivesse tempo de reagir. O estádio vibrou com a comemoração da torcida argentina.

O segundo gol foi anotado por Zucullini, que recebeu um passe preciso de Martirena. Com um toque de peito, ele se posicionou e disparou uma finalização que não deu chances ao goleiro do Botafogo. A cena provocou euforia entre os torcedores visitantes, evidenciando a superioridade do Racing no confronto.

Com esse resultado, o Botafogo vê sua caminhada na competição interrompida e precisará reavaliar suas estratégias para futuras competições, enquanto o Racing celebra sua conquista em território brasileiro.