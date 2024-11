Botafogo derrota Palmeiras, reassume liderança e se aproxima do título do Brasileirão 2023 em final emocionante

Em um confronto decisivo pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1, no Allianz Parque, resultado que devolveu a liderança ao time carioca. A partida foi marcada pelos gols de Gregore, Savarino e Adryelson, enquanto Richard Rios marcou para os paulistas.

Com este triunfo, o Botafogo chegou aos 73 pontos na tabela, estabelecendo uma vantagem de três pontos sobre o próprio Palmeiras, que ocupa a segunda posição. O jogo começou com os anfitriões adotando uma postura mais ofensiva, porém sem conseguir converter suas investidas em ameaças concretas ao gol defendido por John.

A equipe alvinegra, por sua vez, demonstrou eficiência ao abrir o placar aos 18 minutos. Após uma cobrança de escanteio ensaiada, Alex Telles encontrou Almada, resultando no gol inicial do Glorioso. O Palmeiras teve sua melhor chance logo depois, mas viu John fazer uma defesa crucial em resposta a um chute de Marcos Rocha.

No segundo tempo, o Botafogo mostrou-se mais ativo no ataque. Em meio às oportunidades criadas, Igor Jesus acabou sendo alvo de um gesto antidesportivo de Marcos Rocha, que resultou na expulsão do lateral palmeirense após revisão pelo VAR.

Com um jogador a mais em campo, o Botafogo ampliou sua vantagem aos 27 minutos: após um tiro de meta batido por John e desvio de cabeça de Igor Jesus, Savarino se aproveitou da desorganização defensiva do Palmeiras para marcar. Já nos momentos finais da partida, Savarino cobrou escanteio e encontrou Adryelson bem-posicionado para anotar o terceiro gol do Botafogo.

Nos acréscimos, Richard Rios descontou para o Palmeiras com um chute preciso de longa distância que acertou o canto do goleiro adversário. Apesar do esforço final dos donos da casa, a vitória consolidou a liderança do Botafogo na competição nacional.

Vaias para Abel

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi alvo de críticas vindas das arquibancadas nos momentos finais da partida, recebendo vaias da torcida organizada palmeirense.

Não Falta Motivação

O Botafogo segue motivado após este expressivo resultado, ganhando ainda mais confiança para a final da CONMEBOL Libertadores neste final de semana. O Glorioso enfrentará o Atlético-MG no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 17h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo Disney+.