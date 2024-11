Botafogo conquista a Libertadores: Vitória épica sobre Atlético-MG solidifica trajetória histórica no futebol brasileiro

Em uma decisão marcada por intensas emoções, o Botafogo sagrou-se campeão da Copa Libertadores da América de 2024, ao derrotar o Atlético-MG por 3 a 1, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires, neste sábado (30). Este triunfo histórico representou o primeiro título do clube carioca na competição continental.

O Botafogo, que vinha sendo alvo de críticas devido a uma alegada fragilidade emocional desde o início do ano, demonstrou sua capacidade de superação ao vencer o adversário mineiro, mesmo enfrentando a adversidade de jogar com um atleta a menos desde os primeiros instantes da partida, após a expulsão de Gregore.

Os gols que garantiram a vitória alvinegra foram marcados por Luiz Henrique, Alex Telles, de pênalti, e Júnior Santos, todos no primeiro tempo. Este título representa o maior feito na história do clube que revelou ícones como Garrincha e Nilton Santos.

No início do segundo tempo, o chileno Vargas descontou para o Atlético-MG. No entanto, a equipe mineira, que conquistou seu único título da Libertadores em 2013, não conseguiu igualar o placar na capital argentina.

A primeira metade do jogo foi repleta de ação. Logo aos 30 segundos, Gregore recebeu um cartão vermelho por falta em Fausto Vera, estabelecendo um novo recorde como a expulsão mais rápida em finais de Libertadores. Ainda assim, o técnico Artur Jorge manteve sua estratégia inicial e foi recompensado pela audácia tática.

A reviravolta do Botafogo começou aos 35 minutos. Marlon Freitas chutou e a bola desviou na defesa atleticana antes de sobrar para Luiz Henrique abrir o placar. A equipe carioca parecia multiplicar-se em campo enquanto o Atlético-MG se desestabilizava.

Um erro defensivo dos mineiros resultou em pênalti para o Botafogo quando Everson derrubou Luiz Henrique após recuo impreciso de Battaglia. Alex Telles converteu a penalidade com precisão e ampliou a vantagem para 2 a 0.

Na segunda etapa, as substituições feitas pelo técnico Gabriel Milito trouxeram novo fôlego ao Atlético-MG. Vargas, recém-entrado no jogo, marcou logo aos dois minutos de cabeça após escanteio cobrado por Hulk.

O Atlético-MG pressionou em busca do empate e reclamou dois pênaltis não assinalados pelo árbitro Facundo Tello. O goleiro John do Botafogo fez uma defesa crucial em chute de Hulk que quase igualou o marcador.

Apesar do desgaste físico por atuar com dez jogadores durante toda a partida, o Botafogo resistiu à pressão final do Galo e selou sua vitória com um gol nos acréscimos. Júnior Santos marcou nos últimos instantes em um contra-ataque determinado.

Com este resultado dramático diante de seus torcedores que lotaram Buenos Aires durante toda a semana, o Botafogo finalmente alcançou sua tão sonhada “Glória Eterna”.