Botafogo confirma zagueiro Pablo por empréstimo junto ao Flamengo até o fim da temporada

O Botafogo confirmou a contratação do zagueiro Pablo, que chega por empréstimo até o final da temporada junto ao Flamengo. O jogador, de 32 anos, chega para substituir Adryelson, que se transferiu para o Lyon, da França. Em seu primeiro contato, afirmou estar se sentindo honrado em vestir a camisa alvinegra.

Pablo terá 74% dos salários pagos pelo Botafogo e poderá ser vendido a qualquer momento desde que o Flamengo pague uma taxa de vitrine ao rival. O atleta também só poderá jogar contra o ex-clube em caso de pagamento de R$ 2 milhões.

Apesar se já ser anunciado e estar treinando com o Botafogo, Pablo não poderá jogar o Campeonato Carioca por ter defendido o Flamengo na competição. Neste primeiro momento, será usado na Copa Libertadores da América.

A contratação do zagueiro partiu do próprio John Textor, proprietário da SAF do clube, que também tentou trazer o lateral Matheuzinho, que não quis defender um rival do Flamengo. Os dois jogadores interessavam ao Corinthians.

Desde 2022 no Flamengo, Pablo defendeu o clube rubro-negro em 47 jogos, mas acabou perdendo espaço com a chegada de Tite. Ele atuou também por Corinthians, Ponte Preta, Avaí, Grêmio, Ceará, dentre outros. Jogou ainda no Lokomotiv, da Rússia, e Bordeaux, da França.

Ele é o sétimo reforço do Botafogo para a temporada. Antes dele, foram confirmados: o goleiro John, os zagueiros Lucas Halter e Alexander Barboza, além dos atacantes Luiz Henrique, Jeffinho e Savarino.