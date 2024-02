Botafogo começa caminhada por vaga na fase de grupos da Libertadores

O Botafogo inicia nesta quarta-feira (21), a partir das 21h30 (horário de Brasília), a caminhada em busca da classificação para a fase de grupos daquela que é a sua principal competição na temporada, a Copa Libertadores da América. E a parada inicial do Glorioso pela 2ª fase prévia da competição continental é o Estádio Félix Capriles, em Cochabamba (Bolívia), onde medirá forças com o Aurora. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

A equipe de General Severiano chega ao confronto disputado a 2.558 metros acima do nível do mar em um momento de instabilidade. Isso porque o time comandado pelo técnico Tiago Nunes foi derrotado 4 a 2 no clássico com o Vasco no último domingo (18) pela 9ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.

Segundo o técnico Tiago Nunes, o Botafogo deve respeitar o adversário, em especial por mandar suas partidas na altitude: “Temos que respeitar o Aurora. É um jogo na altitude, [é] diferente jogar lá. Sei disso porque passei um ano jogando ali. A altitude merece respeito, é quase outro esporte jogar lá. Tem que ter o entendimento de como rodar bem o jogo, ter organização, para conseguir trazer um bom resultado para nosso jogo em casa, diante do torcedor”.

Mesmo com a derrota para o Vasco como último resultado, o comandante do Alvinegro deve mandar a campo nesta quarta uma formação muito próxima da que ele usou no clássico: Gatito Fernández; Damián Suárez, Lucas Halter, Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Savarino, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Se o Botafogo estreia nesta quarta na fase prévia da Libertadores, o Aurora já passou por uma fase anterior, na qual superou o Melgar (Peru).

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Aurora e Botafogo com a narração André Luiz Mendes, comentário de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.