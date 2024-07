Botafogo arranca vitória no final contra o Cuiabá e se aproxima do topo

O Botafogo venceu o Cuiabá por 2 a 1 na noite de quarta (3) em partida realizada na Arena Pantanal. O jogo foi válido pela 14ª rodada do Brasileirão.

Kauê e Mateo Ponte, do Botafogo, e Pitta, do Cuiabá, marcaram os gols. Os visitantes saíram na frente logo no início, viram os donos da casa empatarem ainda no primeiro tempo e buscaram o resultado na etapa final.

O Dourado ficou com 13 pontos e caiu para a 15ª colocação. O próximo jogo será no sábado (6), fora de casa, contra o Flamengo.

O Botafogo foi a 27 pontos e subiu para a 2ª posição na tabela. Com a mesma pontuação, o Flamengo é líder e ainda jogará na rodada. No domingo (7), o Fogão recebe o Atlético-MG no Rio de Janeiro.

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre (Railan), Marllon, Alan Empereur (Lucas Fernandes), Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto e Denílson (Fernando Sobral); Clayson (André Luis), Jonathan Cafú (Jadson) e Isidro Pitta. T.: Petit

BOTAFOGO

John; Ponte, Lucas Halter, Bastos e Marçal (Cuiabano); Gregore (Tiquinho Soares), Kauê (Danilo Barbosa) e Marlon Freitas; Luiz Henrique (Óscar Romero), Júnior Santos (Diego Hernández) e Eduardo. T.: Artur Jorge

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá

Árbitro: Paulo César Zanovelli

VAR: Charly Wendy Straub Deretti

Cartões amarelos: Alan Empereur, Filipe Augusto, André Luis, Railan; Óscar Romero

Gols: Kauê, Mateo Ponte; Pitta