Botafogo apresenta novo uniforme

Em uma cerimônia realizada no Estádio Nilton Santos na noite desta segunda-feira (4), o Botafogo apresentou ao público seu mais recente uniforme alternativo, batizado de “camisa zero”. A novidade surge como parte de uma colaboração com a Parimatch, que atua como patrocinadora principal do clube.

O novo design destaca-se por sua composição em preto e branco, enriquecida por detalhes na cor amarela. O lançamento contempla inicialmente uma edição limitada das peças para venda ao público.

Este é o segundo ano consecutivo em que o Botafogo se une à Parimatch para a criação de uniformes especiais. No ano anterior, a parceria resultou na campanha “noite estelar”, que introduziu uma camisa predominantemente preta adornada com um fragmento de estrela nas cores cinza e amarelo.

A iniciativa busca não apenas homenagear a torcida alvinegra, mas também reforçar a identidade visual do clube através de peças exclusivas que capturam a essência da equipe e seu vínculo com os torcedores.