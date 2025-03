Botafogo apresenta atacante Elias Manoel como reforço até 2027

No final da tarde desta terça-feira, dia 25, o Botafogo anunciou oficialmente a aquisição do atacante Elias Manoel. O jogador, de 23 anos, firmou um contrato definitivo com o clube carioca que se estenderá até dezembro de 2027. Em uma cerimônia simbólica, o diretor de futebol, Alessandro Brito, foi responsável por entregar ao atleta a camisa número 33, dando as boas-vindas a ele.

Em sua primeira coletiva de imprensa como jogador do Botafogo, Elias expressou sua satisfação com a nova fase de sua carreira. “Estou feliz por estar aqui. Acho que é uma grande oportunidade para a minha carreira. Venho para ajudar o clube a conquistar grandes títulos, repetir o ano passado e quem sabe mais, né?”, afirmou o atacante. Ele também fez questão de agradecer pela chance recebida e demonstrou sua disposição em contribuir para uma temporada repleta de conquistas.

Elias Manoel foi revelado pelo Grêmio e teve seu talento acompanhado de perto por Alessandro Brito durante o período em que o dirigente atuava no Internacional. Nos últimos três anos, o jogador defendeu as cores do NY Red Bulls, da Major League Soccer (MLS), onde acumulou um total de 84 partidas, anotando 18 gols e fornecendo cinco assistências.

Recentemente, Elias estava próximo de se transferir para o Real Salt Lake, mas optou por não seguir adiante com a mudança. Sua decisão levou à sua colocação à venda, o que facilitou sua chegada ao Botafogo. Com essa contratação, o clube reforça seu ataque que já conta com as recentes adições de Artur, Rwan Cruz e Nathan Fernandes.