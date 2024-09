Botafogo anuncia Alex Telles com referência a time de videogame; veja vídeo

O Botafogo anunciou nesta terça (3), nas redes sociais, a contratação do lateral-esquerdo Alex Telles.

Em uma sequência de publicações, o Botafogo brincou com o ‘elenco de videogame’ formado nos últimos meses. O termo é usado para falar de times ideais que geralmente são criados em jogos de futebol.

Alex Telles foi contratado no último dia da janela brasileira e assinou até o fim de 2026. No anúncio, a página oficial do clube carioca compartilhou um vídeo colocando o jogador como protagonista de um videogame.

A SAF de John Textor investiu R$ 231 milhões em contratações na janela do meio do ano. Ao todo, oito jogadores chegaram ao clube: Igor Jesus, Allan, Thiago Almada, Matheus Martins, Mohamed El Arouch, Vitinho, Adryelson e Alex Telles.