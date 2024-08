Botafogo anuncia a contratação do francês Mohamed El Arouch, ex-Lyon

O Botafogo anunciou, na tarde desta quarta-feira (21), o meia-atacante francês Mohamed El Arouch.

El Arouch chega com contrato até junho de 2026. Ele assinou vínculo definitivo. De acordo com nota do clube francês, não houve “remuneração de transferência”, mas há um “incentivo de 50% em uma possível futura venda”.

O jogador, de 20 anos, é formado nas categorias de base do Lyon. O clube francês tem participação de John Textor, dono da SAF do Alvinegro, e a contratação integra um planejamento de “intercâmbio” da Eagle Football.

El Arouch já está trabalhando com o elenco do Botafogo. Ainda não há data para apresentação.

Ele tem convocações nas seleções de base da França. O reforço também pode atuar como segundo volante