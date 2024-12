Botafogo a um empate do título no Brasileirão após 29 anos

O Botafogo se prepara para um dos jogos mais importantes de sua história recente no Campeonato Brasileiro 2024. Com mudanças na defesa, a equipe alvinegra busca confirmar o título após 29 anos de jejum. As alterações incluem Marçal substituindo Alexander Barboza como zagueiro e Mateo Ponte ocupando a lateral direita, devido à lesão de Vitinho no joelho esquerdo durante a partida contra o Internacional.

A escalada do Botafogo é: John no gol; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles na linha defensiva; Gregore e Marlon Freitas no meio-campo; Luiz Henrique, Savarino e Almada na criação; e Igor Jesus no comando do ataque. A equipe precisa de apenas um empate para garantir o título, já que está três pontos à frente do Palmeiras.

O adversário paulista chega com um horário alternativo ao estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h. Desgastados, jogadores como Arboleda, Rafinha, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Calleri serão poupados. Welington se despede de rumores ao Southampton, enquanto Erick foi liberado para resolver questões pessoais. A escalada tricolor conta com: Jandrei; Igor Vinicius, Ruan, Alan Franco, Sabino e Patryck; Santi Longo, Rodrigo Nestor e Michel Araújo; André Silva e William Gomes.

Com um elenco renovador e um espírito de superação, o Botafogo é um passo de escrever mais um capítulo glorioso em sua história. Este confronto decisivo promove emoções intensas tanto para os jogadores quanto para os torcedores que esperam ansiosamente pelo título brasileiro.