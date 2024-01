Bossa Nova embala produções especiais na Rádio Nacional e na Rádio MEC

Para celebrar o Dia da Bossa Nova, comemorado em 25 de janeiro, data escolhida em homenagem ao nascimento de Tom Jobim, um dos principais expoentes do gênero, a Rádio Nacional e na Rádio MEC apresentam atrações especiais temáticas.

A programação combina repertório de clássicos da música e entrevistas exclusivas ao vivo e preservadas no acervo. O ouvinte pode acompanhar as produções no app Rádios EBC ou no site das emissoras públicas.

Nas ondas da Nacional FM, em Brasília, o ouvinte confere duas participações especiais ao vivo, entre 12h30 e 13h, no programa Espaço Arte. A produção traz um papo com o veterano Roberto Menescal, referência na Bossa Nova.

No estúdio, as atrações são a cantora Márcia Tauil, parceira de Menescal e a equipe do Clube da Bossa Nova, com as participações do fundador Dickran Berberian, do atual presidente Celso Lobato e da produtora executiva Marizan Fontinele.

Mais tarde, às 22h, em rede, a emissora resgata uma edição histórica do Memória Musical. O acervo da atração leva ao ar o episódio em que Bia Reis, primeira produtora e então apresentadora do programa, conversa com Antônio Carlos Jobim. Além de boas histórias do maestro Tom Jobim, a seleção musical traz nomes como Noel Rosa, Nelson Cavaquinho, Cole Porter, Villa-Lobos, Frank Sinatra e Dorival Caymmi.

Já na Rádio MEC, em AM, o conteúdo especial tem espaço no programa Armazém Cultural, às 15h. A produção tem uma entrevista com o pianista, compositor e maestro. Antônio Adolfo. O convidado comenta o álbum “Bossa 65” e as homenagens a ícones do gênero como Roberto Menescal e o saudoso Carlos Lyra.

Mais tarde, às 21h, na FM, a Rádio MEC apresenta um Jazz Livre! com temas da Bossa Nova. A atração executa uma seleção de músicas de Tom Jobim assim como obras de outros artistas brasileiros e estrangeiros que deixaram a sua marca na história desse estilo tão nacional.

Referências

O Dia da Bossa Nova é celebrado em 25 de janeiro para reverenciar Tom Jobim, um dos maiores nomes do movimento ao lado do parceiro Vinícius de Moraes e de João Gilberto. Os três idealizadores marcaram história com o gênero musical brasileiro que surgiu na década de 1950 e teve influências do samba e do jazz. Com seu charme e doce balanço, a Bossa Nova cruzou fronteiras e logo ganhou o mundo inteiro.

Serviço

Espaço Arte – quinta-feira, dia 25/1, ao vivo, às 12h30, na Rádio Nacional FM Brasília

Armazém Cultural – quinta-feira, dia 25/1, ao vivo, às 15h, na Rádio MEC AM

Jazz Livre! – quinta-feira, dia 25/1, às 21h, na Rádio MEC AM

Memória Musical – quinta-feira, dia 25/1, às 22h, na Rádio Nacional