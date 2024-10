Bosque do Povo terá encontro de carros antigos no domingo (13)

No próximo domingo, 13 de outubro, o Bosque do Povo (Estrada das Lágrimas, 320, bairro São José, em São Caetano do Sul) recebe novo encontro de carros antigos e estilizados. A realização é da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e, o apoio cultural, da Federação Paulista de Antigomobilismo e da Insulfilm & Envelopamento Foca’s Film.

O evento “Bosque Old Cars”, exposição mensal de veículos antigos e customizados, começa às 8h e segue até as 16h, com entrada solidária: o público visitante e expositor contribui com alimentos não perecíveis.

Além da participação de clubes automotivos da cidade e região, a atividade, que é livre para toda a família, também terá food trucks e mercado de pulgas (camisetas, miniaturas, autopeças e outros produtos relacionados a autos).

Recomenda-se ao expositor chegar com antecedência para checar com a organização, conforme a categoria do automóvel (marca, ano e modelo), o local para estacionar.

Mais informações podem ser obtidas por telefone: (11) 4233-8910.