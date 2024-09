Bordados de música com Ana Maria Carvalho no Sesc São Caetano 

O Sesc São Caetano apresenta dia 13 de setembro, às 20h, um show intimista com Ana Maria Carvalho, que tece um diálogo entre suas composições autorais e os clássicos da MPB maranhense. Autores como Chico Maranhão, Ubiratan Marques, Humberto de Maracanã e Papete ganham destaque no repertório que explora as ricas tradições musicais e culturais do Maranhão. Pouco conhecida no sudeste, a música popular maranhense é amplamente celebrada no nordeste e norte do Brasil, com fortes influências de ritmos e imagens de manifestações populares como o bumba meu boi, tambor de crioula e tambor de mina.

No espetáculo, Ana Maria conduz o público por uma imersão sensorial e histórica, entrelaçando música, narrativas e as raízes culturais que moldaram sua trajetória. Assim como um bordado, cada canção e história costura vivências e sonoridades, resultando em uma experiência que celebra a ancestralidade e a musicalidade do Maranhão.

Sobre Ana Maria Carvalho

Nascida em Cururupu (MA), Ana Maria é uma mestra das tradições populares maranhenses como o Bumba Boi, Tambor de Crioula, Cacuriá, Ciranda e Ladainhas do Espírito Santo. Em São Paulo, atuou por mais de 20 anos no Teatro Ventoforte e é cofundadora do Grupo Cupuaçu, que, há quase 40 anos, promove a cultura maranhense na capital paulista. Além de sua trajetória como cantora e compositora, Ana realiza oficinas por todo o país, ensinando brincadeiras, bordados e danças tradicionais brasileiras.

O Projeto Cena Aberta

Em setembro, o Sesc São Caetano convida o público para o projeto “Cena Aberta”, uma celebração do talento de artistas com 60+ anos que dialogam com a exposição “O Tempo e Suas Transformações”. Com apresentações que acontecem todas as sextas-feiras do mês, sempre às 20h, o projeto promete uma imersão em narrativas que ecoam ancestralidade, história e a passagem do tempo.

Ao longo de quatro datas, o palco será tomado por performances que refletem as vivências e perspectivas de artistas experientes, oferecendo ao público uma rica oportunidade de se conectar com temas que atravessam gerações. Cada apresentação será um mergulho profundo nas raízes culturais, trazendo à tona memórias e saberes acumulados ao longo de décadas.

Com classificação etária de 12 anos, os ingressos ficam disponíveis para venda pela rede Sesc. Não perca a chance de vivenciar uma experiência artística que transcende o tempo e as transformações da vida.

VEJA TAMBÉM

Mutinho

Casa de Mutinho

Dia 20/9, sexta, das 20h às 21h

O artista apresenta o repertório de seu segundo álbum autoral, com canções inéditas e clássicos como “O caderno” e “Ao que vai chegar”. O show também inclui sucessos gravados por Toquinho e um bloco especial em homenagem ao tio Lupicínio Rodrigues, que foi um grande incentivador de sua carreira.

Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini

Encontros & Encantos

Dia 27/9, sexta, das 20h às 21h

Poemas de Jurema Barreto de Souza e Zhô Bertholini, musicados por Rui Ferreira e Edu Guerra compõem o Projeto literomusical Encontros & Encantos, lançado em 2020 e realizado pela A Cigarra Edições. Nesta apresentação somam-se a cantora Giselle Maria e o percussionista Fabio Daros para um show especial.

SERVIÇO:

Sesc São Caetano

Dia 13 de setembro, às 20h

Veja Também: 20 e 27 de setembro

Rua Piauí -554 Santa Paula – São Caetano do Sul

Duração: 60 minutos

Recomendação etária: Não recomendado a menores de 12 anos

Ingressos: R$40,00 / R$20,00 / R$12,00

Telefone para informações: (11) 4223-8800

Para informações sobre outras programações acesse o portal sescsp.org.br