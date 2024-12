Boni doa direitos autorais de livro ao Retiro dos Artistas

O renomado diretor e produtor José Bonifácio de Oliveira, mais conhecido como Boni, fez um anúncio significativo em suas redes sociais: ele irá destinar 100% dos direitos autorais de seu novo livro, intitulado O Lado B de Boni, ao Retiro dos Artistas. Esta iniciativa visa não apenas a arrecadação de fundos para a instituição, mas também a conscientização sobre a importância do apoio a artistas que enfrentam dificuldades financeiras após longas carreiras.

Boni expressou sua gratidão em relação ao Retiro dos Artistas, que tem sido um abrigo para muitos profissionais da cultura brasileira. “Eu não teria realizado tudo o que fiz sem a dedicação de pessoas como essas. Sinto que devo a elas”, afirmou Boni, destacando o papel crucial que a instituição desempenha na vida de artistas que marcaram gerações.

Além da doação dos lucros provenientes da venda do livro, Boni está investindo recursos próprios em melhorias na infraestrutura do Retiro, incluindo reformas na lavanderia e no refeitório. No entanto, ele reconheceu que os fundos disponíveis ainda são insuficientes para completar as obras necessárias. Assim, a decisão de reverter toda a receita das vendas do livro se tornou uma forma eficaz de apoiar a causa.

“Cada aquisição do livro representa uma contribuição para proporcionar mais esperança e dignidade àqueles que tanto nos emocionaram ao longo dos anos. Ao comprar O Lado B de Boni, você está automaticamente colaborando com o Retiro dos Artistas”, enfatizou Boni.

Campanha

Em uma estratégia para estimular as vendas, o diretor lançou uma campanha interativa nas redes sociais. Os leitores são incentivados a compartilhar fotos com o livro marcando o perfil oficial da obra. Dentre os participantes, dez serão selecionados para receber cópias autografadas por Boni.

“Pegue seu livrinho, faça uma boa fotografia, poste e marque @OLadoBdeBoni. As dez melhores fotos serão escolhidas e os vencedores receberão um exemplar autografado com uma dedicatória especial”, detalhou Boni sobre a dinâmica da campanha.

Com esta ação, Boni não apenas promove seu livro, mas também gera uma corrente de solidariedade em prol do Retiro dos Artistas, reafirmando o compromisso com a cultura e com aqueles que dedicaram suas vidas à arte.