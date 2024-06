Boni deixa comando de afiliada da Globo e se aposenta da televisão após 70 anos

Após 70 anos de trabalho na televisão, José Bonifácio de Olveira Sobrinho, o Boni, vai se afastar de vez do trabalho no meio de comunicação mais importante do país.

Na última quinta (6), Boni avisou para funcionários da TV Vanguarda, afiliada da Globo no interior de São Paulo, onde é sócio, que vai se afastar do dia a dia da empresa, se mantendo apenas como um sócio proprietário.

Com 89 anos, Boni tomava decisões importantes e mantinha uma interlocução com a Globo até os dias de hoje, juntamente com Roberto Buzzoni, outro ex-executivo da Globo e que é seu sócio na empresa.

A partir desta semana, Bruno Boni e Reynaldo Buzzoni, filhos dos mandatários, passam a mandar. Boni explicou que Bruno e Reynaldo farão especialmente a interlocução com a Globo e a TV Vanguarda com o objetivo de renovação.

Boni começou a trabalhar na televisão em 1953, como redator na extinta TV Tupi (1950-1980). Passou por TV Rio e TV Excelsior e teve outros empregos, até chegar a Globo em 1967, quando comandou a direção de programação e produção da TV Globo. É considerado um dos responsáveis pela programação e qualidade da líder de audiência.

Em 1980, foi promovido a vice-presidência de operações da emissora carioca, função que exerceu até o final de 1997. Permaneceu, então, como consultor da emissora até 2001, deixando de vez um vínculo mais direto com a Globo.

Veja o comunicado na íntegra:

“Prezados colaboradores e parceiros,

Estar à frente, incorporando conhecimento e inovando sempre é o DNA da Vanguarda. Fiéis a esse objetivo, os acionistas da Rede Vanguarda iniciaram um processo de renovação para enfrentar os novos desafios impostos pelas mudanças do mercado, pela evolução da sociedade e pela permanente e obrigatória atualização tecnológica.

É com esse espírito que, a partir de hoje, Bruno Oliveira e Reynaldo Buzzoni, os mais jovens do nosso grupo, assumem formalmente a interlocução com a Globo. Eles representam nossa confiança em continuar evoluindo e produzindo uma televisão comprometida com a qualidade e a atualidade.

Bruno e Reynaldo tem uma extensa bagagem de informação e de atuação empresarial. Estamos confiantes de que eles nos trarão novas ideias, contribuindo para um relacionamento ainda mais profícuo entre as duas empresas. Esse movimento reflete nosso firme desejo de ser cada vez mais Vanguarda.

Atenciosamente,

Boni e Buzzoni”.