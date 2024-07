Bonecos de Leila e presidente da CBF são enforcados em Botafogo x Palmeiras

Bonecos com os rostos de Leila Pereira e Ednaldo Rodrigues, presidentes de Palmeiras e CBF, respectivamente, apareceram enforcados nas proximidades do Estádio Nilton Santos antes do jogo entre a equipe paulista e o Botafogo, nesta quarta-feira (17), pela 17ª rodada do Brasileirão.

Os dois bonecos estavam pendurados em uma rampa em frente ao setor sul do estádio, onde ficou concentrada a torcida palmeirense. Um vídeo publicado por um perfil que cobre as torcidas organizadas do Botafogo mostrando os bonecos viralizou nas redes sociais.

“Clima hostil. Torcedores do Botafogo já começam a deixar o seu recado para a torcida do Palmeiras no setor visitante. ‘Vocês não são bem-vindos no RJ”’, escreveu o perfil.

“Aí, rapaziada, clima hostil. A filha da puta da Leila e aquele cara enforcados”, diz um homem no vídeo que viralizou nas redes sociais.

A reportagem apurou que os bonecos foram retirados pela polícia. Apenas as “cordas” que seguraram os bonecos permaneceram no local.

Botafogo e Palmeiras disputam a liderança do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas com 33 pontos, mas o time carioca aparece na ponta por causa do número de gols marcados (27 a 25).