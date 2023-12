Bombril abre loja conceito em São Bernardo

A Bombril inaugurou a sua primeira loja conceito no Shopping do Coração, localizado em uma das principais ruas de comércio de todo o Grande ABC Paulista, na cidade de São Bernardo do Campo. A loja possibilitará a todos os consumidores uma experiência única, pois foi projetada para deixar a essência da empresa em evidência e oferecer um ambiente mais aconchegante, com os mais de 200 itens do portifólio, valorizando os atributos das 16 marcas da Bombril. O projeto da loja segue um layout com as cores da marca, que está presente em mais de 98% dos lares brasileiros.

O novo espaço, que possui 90 m2, sendo metade como loja e a outra como um centro de pesquisa, onde serão mapeadas as novas tendências dos consumidores e avaliação de lançamentos, também servirá como espaço de treinamento para funcionários. A loja conceito será um importante ponto de encontro para a Bombril receber os principais clientes. O funcionamento será de segunda a sábado. A expectativa é que passem pelo ponto de venda, mais de 1000 pessoas por semana. A capacidade de atendimento prevista é de até 350 pessoas por dia.

De acordo com o presidente da Bombril, Ronnie Motta, a abertura da loja não significa uma mudança no modelo de negócio da companhia, que continuará presente e valorizando as parcerias atuais. “Nosso objetivo com a loja conceito é oferecer uma imersão dos consumidores em todas as marcas da Bombril. Além disso, é uma excelente forma de evidenciar que além de Bombril temos outras 15 marcas no portifólio como Sapólio Radium, Mon Bijou, Limpol, Pinho Bril e Kalipto”, ressalta o CEO.