Bombeiros socorrem 100 banhistas arrastados por ventania em Copacabana

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro resgatou ao menos 100 banhistas que foram surpreendidos por uma ventania no Forte de Copacabana, na zona sul da cidade, na manhã desta sexta-feira (23).

Banhistas praticavam standup paddle nas proximidades do Posto 6 quando foram arrastados pela ventania. As pessoas foram lançadas ao mar com a força da rajada de vento, que chegou a cerca de 70 km/h, conforme os Bombeiros.

Vítimas também acompanhavam o nascer do sol no Forte. Ainda segundo os Bombeiros, alguns banhistas sofreram ferimentos leves devido ao impacto com as pedras e precisaram de atendimento médico. Não foi registrado nenhum caso grave.

Bombeiros contaram com a ajuda de militares do Exército no socorro. Foram utilizadas motos-aquáticas para retirar os banhistas das águas e levá-los em segurança para a areia.

Frente fria está prevista para o Rio de Janeiro durante este final de semana. As temperaturas na capital fluminense devem baixar com a mudança no tempo a partir do sábado (24).