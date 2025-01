Bombeiros resgatam nove pessoas presas em elevador no Rio Grande do Sul

No último sábado (4), uma ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Nove indivíduos, incluindo sete adultos e duas crianças, ficaram retidos em um elevador após um incidente que gerou preocupação.

Conforme informações fornecidas pela equipe de resgate, o problema foi causado por um excesso de peso que acionou o sistema de segurança do elevador, resultando em uma parada abrupta. Embora o elevador não tenha caído, ele desceu até o subsolo do edifício, onde não há acesso direto por porta.

Em razão da dificuldade de liberar o elevador utilizando os métodos convencionais, os bombeiros se viram obrigados a quebrar uma parede para conseguir chegar até o equipamento e realizar o resgate das pessoas presas. Apesar do incidente ter causado ansiedade e desconforto entre os ocupantes, todos foram retirados sem ferimentos.