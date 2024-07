Bombeiros iniciam campanha para incentivar doação de sangue em São Paulo

A tradicional campanha “Bombeiro Sangue Bom” promovida pela corporação em todo estado de São Paulo tem início na terça-feira (2). O objetivo da instituição é incentivar as doações de sangue do público interno e externo para aumentar os estoques dos bancos de sangue paulistas, principalmente no período das férias, quando as arrecadações diminuem.

Cerca de 8 mil bombeiros de todos os quartéis do estado podem participar da campanha. “É um ato de solidariedade crucial para a saúde e esperança de muitos”, disse a tenente Olivia Perrone Cazo. “Doar é uma experiência profundamente gratificante, pois cada doação tem o potencial de salvar até três vidas. Saber que um simples gesto pode fazer uma diferença tão significativa traz uma sensação de realização e conexão humana”, completou.

Com o pontapé inicial da campanha, que teve início hoje na sede do comando dos Bombeiros, no centro de São Paulo, foram arrecadadas quase 100 bolsas no período da manhã. As demais doações dos bombeiros voluntários começam oficialmente amanhã (2). A ação se estenderá até 31 de julho.

Para participar, os doadores precisam ir até um hemocentro e preencher os requisitos básicos. São eles: ter entre 16 e 69 anos, levar documento com foto, estar em boas condições de saúde, pesar no mínimo 50 quilos, além de estar descansado e alimentado.