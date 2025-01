Bombeiros do RJ realizam mais de mil salvamentos em praias no Ano Novo

No primeiro dia do ano de 2025, o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro realizou um expressivo número de salvamentos, totalizando 1.138 resgates de pessoas afogadas nas praias do estado. Este número representa um aumento superior a 1.000% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados apenas 95 salvamentos.

A maior parte das operações de resgate foi realizada pelo quartel de Copacabana, responsável por 815 das ocorrências, abrangendo também as famosas praias de Ipanema, Leblon e São Conrado, localizadas na Zona Sul da capital fluminense.

O 2º Grupamento Marítimo (2° GMar), que cobre a área da Barra da Tijuca, registrou 131 salvamentos. O Destacamento do Recreio dos Bandeirantes (DBM 3/M) seguiu com 82 resgates e Cabo Frio, na Região dos Lagos, contabilizou 33 atendimentos.

Para realizar esses resgates, os bombeiros utilizaram uma variedade de recursos operacionais, incluindo motos-aquáticas, barcos infláveis, além de apoio aéreo com aeronaves e drones. Esses equipamentos têm sido fundamentais também na busca por um homem desaparecido em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio, que mergulhou no mar durante as celebrações de Ano Novo.