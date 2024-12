Bombeiros atuam em incêndio no restaurante Sushi Leblon, RJ

Na manhã desta quinta-feira, dia 12, um incêndio significativo ocorreu no restaurante Sushi Leblon, localizado na Rua Dias Ferreira, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O fogo, que começou na cozinha do estabelecimento, situado no segundo andar, rapidamente se espalhou para o terceiro andar por meio da coifa.

Testemunhas relataram que as chamas iniciaram-se por volta das 11h e imediatamente acionaram os serviços de emergência. O Corpo de Bombeiros, com base no quartel da Gávea, foi prontamente enviado ao local e iniciou as operações para combater o incêndio. Até o momento, não há relatos de feridos.

Devido à gravidade da situação, a Rua Dias Ferreira foi interditada na altura do número 256, afetando o tráfego na área. Agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e representantes da Subprefeitura foram mobilizados para garantir a segurança dos transeuntes e facilitar o trabalho dos bombeiros.