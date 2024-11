Bombeiro que realizou cortejo de Senna há 30 anos relembra dia marcante: ‘Todos choravam no carro’

Há 30 anos, milhares de pessoas foram às ruas e avenidas de São Paulo se despedir de Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, que morreu após bater o carro em um muro durante uma corrida em Ímola, na Itália.

O cortejo que levava o corpo do piloto foi organizado pela Polícia Militar de São Paulo, que começou no aeroporto de Guarulhos, passou pelo velório aberto ao público na Assembleia Legislativa e encerrou no dia seguinte na chegada ao cemitério do Morumbi, na zona sul da capital.

Pelo Corpo de Bombeiros, responsável por levar o caixão de Senna, todo o planejamento e transporte foi comandado pelo capitão Paulo de Freitas, que se aposentou como coronel da corporação em 2006. Ao relembrar o episódio, Freitas não conteve as lágrimas.

“Nunca vai ter nada igual àquele dia. Eu chorei várias vezes. Depois fiquei sabendo que todos no carro também choraram. O motorista chorava do meu lado, as pessoas ao redor, foi uma despedida digna de um herói”, relembrou.

O militar recebeu com surpresa a notícia de que iria comandar a operação. Ele teve “carta branca” do comandante da época para ter todo o efetivo que precisasse à disposição. No total, foram sete viaturas e cerca de 35 bombeiros e bombeiras que participaram dos dois dias de cortejo.

Velocidade, pomba branca e bilhetes

Algumas curiosidades marcaram a despedida dos fãs com o ídolo das pistas. A primeira delas foi a velocidade que a viatura andava, que teve que diminuir pelo mar de gente que tinha nos dois lados já na saída do aeroporto.

“Eu tinha recebido uma ordem de que era para a viatura seguir a 20 quilômetros por hora. Mas não tinha como. Era o último momento deles com aquele herói, eu queria que o público pudesse se despedir com calma. Então eu fui a cinco”, contou.

Outro fato curioso é que durante o trajeto uma pomba branca pousou na viatura e os acompanhou durante boa parte do percurso. “Ela seguiu conosco até a esquina da avenida Brasil com a Rebouças. Não achei apenas uma coincidência”, opinou.

Isso sem contar a multidão que aguardava ansiosamente para dar o último adeus ao piloto. “Tinha muita gente chorando, segurando cartazes, em cima das pontes, penduradas em postes, alguns jogavam flores e bilhetes na viatura”, detalhou o bombeiro aposentado. “Guardei todas essas recordações para mim. Eu tenho quase um museu do Ayrton Senna em casa”, brincou.

Para o coronel, Senna era um exemplo de determinação, que ajudou a projetar o Brasil para o mundo, fazendo com que muitas pessoas passassem a olhar para o país. O próprio militar era um dos que acompanhava os feitos do piloto nas manhãs de domingo.

A corrida mais marcante para Freitas foi a do Grande Prêmio do Brasil de 1991. “Ele nunca tinha ganhado correndo no seu país. E fez isso usando apenas uma marcha no carro, que teve problemas no final. Quando acabou a corrida ele não conseguia nem mexer o braço. Ele era um gênio”, disse.

Por tudo que representou ao esporte e ao país, o militar não queria que nada desse errado nos dias do cortejo de Senna. “A gente estava sendo visto pelo mundo inteiro, não tinha margem para erro. Disse para o meu efetivo que se nos considerávamos bons, naqueles dias teríamos que ser melhores ainda”, contou o bombeiro.

No final, o cortejo foi realizado sem nenhuma intercorrência. “Apesar de ser a ocorrência mais triste da minha carreira, foi tudo perfeito. Nós mostramos ao mundo o que era a Polícia Militar do Estado de São Paulo”, recordou com orgulho o bombeiro.