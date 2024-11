Bombeiro é preso sob suspeita de tentar matar a mãe em Santos

Um bombeiro militar foi preso em flagrante por suspeita de tentativa de feminicídio na noite desta segunda-feira (4), em Santos, litoral paulista. O homem de 45 anos é suspeito de ter tentado matar a mãe.

A mulher, de 76 anos, caiu da janela de seu apartamento, que fica no terceiro andar de um prédio na rua Jurubatuba, no bairro Aparecida.

Ela teve múltiplos traumatismos.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), testemunhas disseram à Polícia Militar que a vítima e o filho discutiram antes da queda. Afirmaram também que, após a idosa cair, o bombeiro tentou deixar o prédio, mas foi impedido por outros moradores.

Ele foi preso em flagrante e, por ser bombeiro militar, foi encaminhado ao Presídio Militar Romão Gomes.

A mãe dele foi socorrida pelo Samu (Serviço de atendimento Móvel de Urgência) com traumatismo cranioencefálico e no tórax e foi levada para a Santa Casa de Santos, de acordo com a prefeitura.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Central de Polícia Judiciária de Santos.

A Santa Casa de Santos afirmou que ela teve múltiplos traumatismos e foi atendida pela equipe multiprofissional do pronto-socorro. “Após a realização de todos os procedimentos e exames necessários, a referida paciente foi encaminhada para internação na UTI, onde permanece ainda sem previsão de alta”, afirmou.