Bombas não-detonadas da 2ª Guerra são encontradas em mansão de Dua Lipa

Bombas da Segunda Guerra Mundial são encontradas na mansão em que Dua Lipa Mora na Inglaterra.

Uma equipe de construção encontrou várias bombas não-detonadas lançadas pelos nazistas na época da Segunda Guerra Mundial.

A mansão está situada em uma área de conservação designada, o que gerou diversos problemas para a cantora. Dua arrematou o local em 2017, por US$ 7.363,860 (equivalente a R$ 40.038.043,21, na cotação atual).

A cantora precisou desembolsar uma grande quantia em dinheiro para que uma investigação minuciosa fosse feita, de acordo com o jornal Daily Mail. Os arquitetos, então, descobriram que várias ruas ao redor da mansão foram bombardeadas por aviões de Hitler e, por isso, esses explosivos permaneceram no local sem que ninguém os reportasse durante décadas.

Após o alerta, foi realizada uma detonação controlada, o que permitiu que a empresa continuasse com as obras na mansão. A aprovação para a reforma foi feita após mais de três anos de disputa legal, já que o conselho municipal não concordava com os planos arquitetônicos, que incluem uma piscina subterrânea, estúdio de gravação, um cinema e um banho de vapor, entre outras instalações luxuosas.