Bomba emprestada pela Sabesp começa a funcionar no bairro Humaitá, em Porto Alegre

Começou a funcionar na manhã desta terça (28) uma bomba para drenagem da água no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, uma das mais afetadas pela cheia do lago Guaíba.

A bomba de alta capacidade foi emprestada pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que enviou técnicos ao Rio Grande do Sul para ajudar o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) nos trabalhos.

O equipamento foi instalado na Ebap (Estação de Bombeamento de Água Pluvial) 5, com o objetivo de reduzir o alagamento no Humaitá e na Vila Farrapos. Outras três bombas da Sabesp estão em funcionamento no bairro Sarandi.

De acordo com o Dmae, cada equipamento consegue bombear 6.000 litros por segundo. A bomba fica sobre uma estrutura flutuante, e vai aumentar a capacidade de vazão da Ebap 5, que voltou a funcionar no dia 15.

A Sabesp cedeu nove bombas para a prefeitura de Porto Alegre, que deve anunciar nos próximos dias o local de instalação das outras.

Enquanto a água diminuiu significativamente em outros bairros bastante afetados pela enchente, como Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas, o extremo norte de Porto Alegre ainda sofre com alagamentos.

Na região, uma das mais vulneráveis socioeconomicamente de Porto Alegre, mora a maior parte das mais de 12 mil pessoas que estão em abrigos da capital. Nos bairros Humaitá, Sarandi, Vila Farrapos, Anchieta e Navegantes, muitas casas ficaram submersas, e moradores não têm perspectiva de quando poderão retornar.

Descontentes com a demora na solução das cheias pelo poder público, moradores bloquearam o trânsito nos dois sentidos da BR-290, conhecida como Freeway, na manhã desta segunda (27).

Outras bombas estão em funcionamento na zona norte da capital para aumentar o escoamento. Duas bombas flutuantes e uma bomba-trator foram instaladas na Ebap 6, no bairro São João, e sete bombas-trator operam na região do aeroporto. Segundo o Dmae, parte das bombas-trator foi emprestada por arrozeiros.