Bom Prato Santo André I comemora aniversário de 22 anos com cardápio especial

O Bom Prato Santo André I, localizado na Região do Grande ABC, completa 22 anos. Em clima de festa, os frequentadores vão saborear um almoço especial nesta sexta-feira (20), com gratinado de frango, macarrão gravatinha à caipira, salada verde e bolo de chocolate.

Em funcionamento desde setembro de 2002, a unidade já serviu mais de 8,7 milhões de refeições. Diariamente, o restaurante popular fornece 1,9 mil refeições, sendo 200 cafés da manhã, 1,4 mil almoços e 300 jantares.

Sobre o Bom Prato

Vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), o programa Bom Prato foi criado em 28 de dezembro de 2000. Tem como finalidade oferecer refeições saudáveis, de alta qualidade e a um custo acessível à população de baixa renda, ou em situação de vulnerabilidade social.

Considerado a principal política pública estadual de segurança alimentar, o Bom Prato conta com uma rede de restaurantes populares formada por 120 unidades instaladas no estado, sendo 75 fixas e 45 móveis, que estão distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 23 no Interior e nove no Litoral. Atualmente, são servidas 136 mil refeições/dia, em todas as unidades, totalizando mais de 4 milhões refeições/mês

Para mais informações e endereços da rede no estado, acessar o site: https://www.desenvolvimentosocial.sp.gov.br/acoes-de-protecao-social/programa-bom-prato/

Serviço

Bom Prato de Santo André I

Endereço: Rua General Glicério, 710 – Santo André

Horário de funcionamento: 7h para o café da manhã. O almoço é servido às 10h30, preferencialmente para idosos, e às 11h para o público em geral. O jantar tem início às 17h.