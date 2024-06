Bom Prato oferece refeições de qualidade para aquecer população vulnerável

O lema “nada como um prato quente de comida para aquecer o corpo e a alma” é levado a sério pelo Governo de São Paulo como uma alternativa para a população vulnerável que sofre com as baixas temperaturas dos últimos dias. As refeições a R$ 1 são oferecidas diariamente nas 120 unidades do Bom Prato espalhadas pelo estado.

Além disso, o Abrigo Solidário em funcionamento nestes dias de frio na estação Pedro II do Metrô, na região central de São Paulo, está contando com refeições servidas de forma gratuita pelo Bom Prato Móvel no café da manhã e jantar.

Daniela Marim, nutricionista e diretora do Bom Prato, programa da Coordenadoria de Segurança Alimentar (Cosan) da Secretaria de Desenvolvimento Social, ressalta os benefícios de uma boa refeição para esquentar e aumentar a energia do corpo em dias frios.

A nutricionista afirma que as unidades do Bom Prato servem refeições que contribuem para deixar o corpo aquecido e com energia, pois têm todos os nutrientes necessários para manter o corpo saudável, como proteínas, carboidratos e fibras.

“As refeições têm alimentos como arroz, feijão, carnes, verduras, legumes e frutas, o que mostra que estamos colocando no prato das pessoas tudo o que elas precisam para se manterem com energia e saudáveis. É uma comida de ótima qualidade”, diz.

Bom Prato no Abrigo Solidário

O Bom Prato Móvel está levando café da manhã e jantar para o Abrigo Solidário, montado na estação Pedro II do Metrô, na região central de São Paulo. As refeições são entregues de forma gratuita. Na sexta-feira (31), foram servidas 70 refeições, e neste sábado (1) foram 100.

Segundo Daniela, no jantar é servido o cardápio com arroz, feijão, carne, legumes e uma fruta. Já no café da manhã são oferecidos café com leite, pão francês recheado com margarina ou manteiga e frios, além de uma fruta.

“No frio nosso organismo gasta mais energia para manter a temperatura e por isso é importante fazer essas refeições. Essa é a razão de estarmos fazendo essa extensão do Bom Prato com comida de qualidade variada com carboidratos, proteínas e fibras nessas noites frias para as pessoas em situação de rua”, explica Daniela.

As refeições são servidas a partir das 7h no café da manhã e das 18h às 20h nos jantares – mas em caso de maior demanda, a Defesa Civil entrega após o horário.