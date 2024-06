Bom Prato Móvel Jardim Takebe entra em funcionamento em Diadema

Os moradores do Jardim Takebe e região do Taboão ganharam uma boa opção para compra de refeições de qualidade, balanceadas e a preços populares. Começou a funcionar nesta quarta-feira (26/6), na rua Osaka, ao lado do ecoponto do bairro, uma unidade do Bom Prato Móvel. O serviço atenderá de segunda a sexta-feira, a partir das 11h, oferecendo 500 almoços diários ao preço de R$ 1,00.

A ida do Bom Prato Móvel para a região Norte de Diadema é resultado de parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Antes, a unidade funcionou por mais de um ano na Praça Francisco Vicente, no Jardim Marilene. Com a entrega do terceiro restaurante popular que acontecerá nesta sexta-feira (28/6), na região Leste da cidade, ela foi transferida para o Jardim Takebe.

Para marcar o reinício do serviço alimentar no novo endereço, o prefeito José de Filippi Júnior, secretários municipais, autoridades e moradores participaram de ato, realizado esta manhã, no local. Antes das falas oficiais a fila para compra dos marmitex já passava da esquina da rua Osaka com rua Santa Cruz e os moradores estavam ansiosos para provar a comida.

“É muito bom poder comprar comida de qualidade e a preço barato. Nosso bairro precisava desse tipo de serviço, porque há muita gente que tem poucos recursos e agora poderá se alimentar melhor. Se o marmitex for gostoso vou comprar outras vezes”, conta Expedito Manuel da Silva, morador do bairro Taboão.

Para a dona de casa Terezinha da Conceição Silva, residente no Canhema, além da alimentação balanceada que o Bom Prato oferece, outra coisa bacana é que a unidade fica bem perto da sua casa. “Dá para vir a pé, chego rapidinho! Vou comprar todos os dias se eu puder! Pintou um real na minha mão, venho aqui buscar um marmitex”, revela.

Moradora no mesmo bairro que Terezinha, outra munícipe que queria logo saborear a comida era Antônia Luiza C. Souza. “Estou curiosa para provar a feijoada que tem no marmitex. Alimentação boa e saudável preserva a saúde e traz qualidade de vida. As vezes estamos cansada e ter uma comida pronta, fresquinha, ajuda muito!”, declara.

Terceiro restaurante municipal – O prefeito José de Filippi Júnior, ao falar no ato, ressaltou a importância da parceria entre a Prefeitura e o Estado ao trazer o Programa Bom Prato para Diadema e anunciou a entrega do novo Restaurante Popular Jardim Marilene nesta sexta-feira.

“Independentemente da identidade partidária temos que trabalhar juntos para trazer alimentação de qualidade para a população. A parceria com o Governo estadual vem desde 2022, com a implantação do Bom Prato Eldorado, e também desta unidade móvel”, disse.

Falando sobre a inauguração da terceira unidade do Programa Restaurante Popular de Diadema, na região Leste, o prefeito concluiu: “A entrega do Restaurante Jardim Marilene é cem por cento investimento municipal e com ele estamos trazendo mais alimentação saudável e mais qualidade de vida para os moradores”, concluiu.

A secretaria de Segurança Alimentar, Luci Uliana, falou que as entregas das duas unidades colaboram para o aumento do direito humano à alimentação no munícipio, e que a política de segurança alimentar e nutricional que a Prefeitura vem implantando, fez surgir uma rede de sustentação importante nesta área.

“Diadema foi a primeira cidade da região a construir restaurantes populares e a oferecer comida balanceada e saudável para os moradores. Atualmente temos uma rede de equipamentos formada pelo Banco de Alimentos, restaurantes municipais e horta comunitárias, que fortalece esta política e amplia a área alimentar na nossa cidade”, finaliza.

O Programa Bom Prato é gerenciado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Seds) e todos os almoços oferecidos na Região do ABCD são produzidos pela organização social civil (osc) CRAMI-Ficar Bem. Os 500 marmitex/dia comercializados no Bom Prato Móvel do Jardim Takebe veem do Bom Prato Eldorado, que, diariamente, de segunda a sexta-feira, fabrica 1.600 refeições. Destas, 1.100 (também no valor de R$ 1,00) são vendidas na unidade do Eldorado, assim como 300 cafés da manhã, no valor de R$ 0,50. Nos finais de semana o Bom Prato Eldorado oferece mais 700 almoços e 150 cafés da manhã, no sábado, e 400 almoços e 100 cafés no domingo.

Estiveram presente no evento a vice-prefeita Patty Ferreira, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Diadema Inês Maria, o diretor-presidente da Fundação Florestan Fernandes Manoel Eduardo Marinho, o superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema (IPRED) Rubens Xavier, entre outras autoridades.