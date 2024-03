Bom Prato Móvel faz cardápio especial para comemorar 2 anos em Ribeirão Pires

Nesta terça-feira, dia 21 de março, o Bom Prato Móvel completou dois anos de funcionamento em Ribeirão Pires. Neste período, a unidade permaneceu um ano e seis meses na Praça Hishiro Hidaka, no Parque Aliança, servindo 110.090 refeições e, desde 4 de setembro de 2023, está localizada à Avenida Santo André, 110, Centro Alto, somando mais 40.494 almoços.

A data foi celebrada com um cardápio especial, tendo, como prato principal, carne de panela acompanhado de batata camponesa. De sobremesa, foi servido pão de mel. “Venho todos os dias buscar a marmita. A comida é boa e o valor é acessível, então, está mais do que aprovado”, comentou a recifense Maria José Barros da Silva, moradora de Ribeirão Pires há 35 anos.

A iniciativa do Governo do Estado de São Paulo com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social, conta com caminhão tipo VUC que permanece no local, de segunda a sexta-feira, com distribuição de marmitas a partir das 11 horas (capacidade 300 refeições/dia), pelo valor simbólico de R$ 1.

“A parceria com o Governo do Estado de São Paulo deu certo. São mais de 150 mil refeições servidas no município e, em breve, teremos muitas novidades com relação ao Bom Prato. Para a Páscoa, a equipe da unidade móvel já antecipou que o cardápio também será especial”, disse o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi. A secretária de Assistência, Participação e Inclusão Social, Marisa Reinoso de Abreu, também participou da ação.

Lembrando que não há estrutura para consumo das marmitas no local e que, por conta disso, a orientação do Bom Prato é para as pessoas levaram sacola para acondicionar a refeição.

Foram servidas mais de 150 mil refeições em 2 anos – Foto Leandro Teixeira

Sobre o Bom Prato – Criado em 28 de dezembro de 2000, o programa Bom Prato tem como objetivo oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a um custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social.

A rede de restaurantes populares conta, além das 44 unidades móveis, com 74 fixas distribuídas da seguinte forma: 24 na Capital; 19 na Região Metropolitana de São Paulo; 21 no Interior; e 09 no Litoral. Atualmente, são servidas 138 mil refeições por dia.